Ющенко звернувся до людей: вже треба в екран плювати від такої брехні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що уряд проводить антидержавницьку політику у сфері розробки розвіданих нафтогазових родовищ у шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що було б доцільно, якби Україна самостійно розвідувала і почала розробляти родовища корисних копалин у шельфі Чорного моря, а також інші, які є на її території. За словами Президента, але якщо наша держава не здатна це робити самостійно, він не розуміє, чому уряд виступає категорично проти участі у цих проектах іноземних компаній.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що декілька днів тому, згідно з рішенням Міжнародного суду ООН, Україні відійшло 21 родовище нафти й газу в шельфі Чорного моря.

«Просто хочу нагадати українському уряду, що Україні передано 21 розвідане родовище, включимо секундомір, коли НАК «Нафтогаз» там з’явиться – в 2009 році? Я вас запевняю: поки 21 родовище не буде поділено між 4-5 родинами - туди ніхто не ступить. Перший тест, коли там з’явиться НАК «Нафтогаз»», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

«А ми зараз прийдемо після РНБО і будемо коментувати про Vanco, «РосУкрЕнерго», ще якісь дурнички, я хотів би звернутися до людей: вже потрібно в екран плювати від такого тиражування брехні, щоб ми просто не заколисали Україну брехнею своєю», - сказав він.

Крім того, Президент піддав критиці політику уряду щодо використання інших ресурсів держави, зокрема родовищ руди.