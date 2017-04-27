Прокурорське самоврядування: Обрано 11 членів Ради прокурорів України

Всеукраїнською конференцією прокурорів сьогодні обрано 11 членів Ради прокурорів України та 5 членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

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Як йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури, на вирішення Ради прокурорів покладається питання рекомендування призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад, впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, соціального і правового захисту прокурорів, їх сімей тощо.

Зокрема, обрано та призначено 11 членів Ради прокурорів України: від ГПУ – Р. Кравченка та А. Фоменка; від регіональних прокуратур – І. Гойденка, С. Єлісєєва, Т. Коваленко, М. Місюру; від місцевих прокуратур – Н. Лещик, О. Нестерову, В. Пронозюка, О. Саніна, А. Сосонського.

Члени Ради прокурорів обираються строком на 5 років.

У ГПУ також повідомили, що головними завданнями КДКП є дисциплінарні провадження стосовно прокурорів, добір кандидатів на посаду прокурора та переведення прокурорів між різними органами прокуратури.

З 11 членів комісії до її складу входять 5 представників органів прокуратури, 3 – від уповноваженого ВР з прав людини, 2 науковця і 1 адвокат, яких вже обрано.

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Так, членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії призначено прокурорів В. Грушковського, С. Костенка, С. Нечепоренка, С. Сергійчука, В. Юсипа.

Члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії обираються строком на 3 роки.

У середу, 26 квітня 2017 року, у Генеральній прокуратурі України розпочала свою роботу перша всеукраїнська конференція прокурорів на виконання положень закону України «Про прокуратуру» щодо функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які набрали чинності 15 квітня 2017 року. На конференцію зареєструвалися 464 обраних делегати.