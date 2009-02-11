Ющенко доручив привезти моряків "Фаїни" в Україну

Українська делегація у складі представників Секретаріату Президента України та Служби зовнішньої розвідки прибула до Момбаси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на інформацію прес-секретаря глави держави Ірини ВАННИКОВОЇ.

У Момбасі делегацію зустрів заступник міністра оборони Кенії. Він подякував українській стороні за успішне завершення операції.

Як повідомлялося, Президент поклав відповідальність за доставку екіпажу «Фаїни» на Батьківщину на Службу зовнішньої розвідки та Секретаріат.