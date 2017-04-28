Прокуратура Криму звинуватила нардепа Геращенка в держзраді

Прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 111 КК України за фактом вчинення народним депутатом України Антоном Геращенком державної зради. Про це написав журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мова йде про пропозицію Геращенка передати в оренду Росії Севастополь. Цю пропозицію Геращенко озвучив у 2015 році на своїй сторінці у ФБ.

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"Путіну для "збереження обличчя", після відповідних змін в законодавстві, може бути відданий в платну оренду Севастополь на 30-40 років. Світова історія знає чимало таких прикладів завершення багаторічних воєн і конфліктів, коли сторони, будучи не в змозі перемогти один одного військовою силою домовляються на умовах, які є компромісами", - заявив у своєму тексті депутат Геращенко.

Журналіст також опублікував знімок документа, який, як стверджується, є відповіддю прокурора Криму на його звернення.