Тимошенко: Черновецький, Довгий і вся ця камарилья розікрала бюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує київську владу, зокрема, мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, в розкраданні міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, так Ю.ТИМОШЕНКО прокоментувала заяву О.ДОВГОГО про нібито великий обсяг вилучень з бюджету Києва до державного бюджету.

«На жаль, вже деякі політики нагадують огризки. Насправді, бюджет сформований відповідно до закону, відповідно до доходів і макропоказників, і потрібно усвідомлювати, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, ДОВГИЙ і вся ця камарилья просто порозкрадали бюджет за всі ці роки, порозкрадали всю київську землю, бізнес-структури, розкрали енергосектор і сьогодні розповідають про те, що більше їм нема чого грабувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що вилучення з міського бюджету здійснюються відповідно до формули, затвердженої ще на початку 2000-х років.

«Ця формула працює досі, і її ніхто не коригував. Все іде традиційно, як це відбувалося щороку. Немає жодних додаткових вилучень і немає жодних рекордних вилучень», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Київрада почала розгляд проектів бюджету і програми соціально-економічного розвитку столиці на 2009 рік.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ охарактеризував «прийнятий до розгляду обсяг бюджету як фактично «огризки», які Кабінет Міністрів і Верховна Рада залишили Києву і киянам після вилучень у розмірі майже 8 млрд. грн. і скорочення в 1,5 раза цільового фінансування, яке відповідно до закону уряд повинен виділити столиці».

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