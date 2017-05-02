Янукович поскаржився в ЄСПЛ через незаконність його заочного засудження

Екс-президент України Віктор Янукович та його захисники подали скаргу до Європейського суду з прав людини з приводу спроби незаконного заочного засудження та ненадання доступу до участі в судовому процесі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

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«Янукович дійсно передав нам своє звернення до ЄСПЛ, оскільки вважає незаконним його заочне засудження за статею «Держзрада» та заявляє про відсутність доступу до участі в процесі», – сказав Сердюк.

Він зазначив, що ця заява була прийнята українською стороною захисту, передана представнику британської адвокатської контори Джозефу Росману, та днями має бути надіслана до ЄСПЛ.

Також Сердюк зазначив, що буде присутній 4 травня в підготовчому засіданні Оболонського районного суду Києва. «Повірте, буде цікаво», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Януковича розпочнеться в Оболонському районному суді Києва 4 травня о 10.00.

Автоматизована система розподілу справ вже визначила колегію суддів, головуючим в якій буде голова суду Владислав Дев'ятко. Засідання суду відбуватиметься у відкритому режимі.

Вчора, 1 травня, генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що на процесі проти екс-президента України Віктора Януковича буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством.

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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.

14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.