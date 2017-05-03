Луценко: Завтра розпочнеться безпрецедентний для України судовий процес у справі Януковича

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що завтра, 4 травня, розпочнеться безпрецедентний для України судовий процес у справі екс-президента Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

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«Генеральна прокуратура від імені держави Україна буде звинувачувати колишнього президента у державній зраді. Цей процес не лише про громадянина Януковича. Цей процес також про його кремлівських господарів, які використали як фіговий листок підписаний Януковичем документ для того щоб: окупувати український Крим, залити кров’ю український Донбас і спробувати поставити на коліна нашу державу», - наголосив Луценко.

«Я вірю, що майбутнє судове рішення є дуже важливим не тільки з точки зору найвищої справедливості, але і як знак попередження усім тим, хто в майбутньому насмілиться стати на шлях державної зради», - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко заявляв, що цей суд «буде докорінно відрізнятися від політичних судилищ часів Януковича, через які і я змушений був пройти в свій час».

«Я впевнений, що на цьому процесі буде дотримано усіх прав підсудного, гарантованих українським законодавством», - додав генпрокурор.

Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

Судове засідання призначено на 10.00. Автоматизована система розподілу справ вже визначила колегію суддів, головуючим в якій буде голова суду Владислав Дев'ятко. Засідання суду відбуватиметься у відкритому режимі.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.

14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.

В той же час українські прокурори на цьому процесі будуть представляти не лише державу Україна. Вони будуть виступати від імені тисяч убитих, десятків тисяч поранених, мільйонів біженців з українського Криму та Донбасу.

«Це не буде процесом помсти, бо ми потребуємо справедливості і хай торжествує закон», - наголосив Луценко.