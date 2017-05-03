Інтерпол більше не розшукує Андрія Клюєва - ЗМІ

Інтерпол зняв з розшуку ще одного чиновника часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєва.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

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За його словами, рішення прийняла Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Нагадаємо, 28 лютого 2014 року Андрія Клюєва було оголошено у розшук. СБУ встановила, що Клюєв перебуває на території Росії. 21 червня 2016 року ГПУ провела обшуки у Клюєва в рамках розслідування справи Майдану.