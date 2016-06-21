В ГПУ розповіли подробиці обшуку у Конча-Заспі: шукали самого Клюєва

Cьогодні оперативна група зі співробітників Генпрокуратури та Нацполіції прибули за вказаною адресою для проведення слідчих дій, які тривають, повідомила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

Читайте також"Анекдот якийсь": у мережі з'явилися фото та відео "випадкового" візиту співробітників ГПУ до Ляшка

Вона пояснила, що головне слідче управління ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2014.

Як зазначила представниця ГПУ, справу відкрито "за підозрою екс-Глави Адміністрації Президента України А. Клюєва та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України".

"Під час слідства 01.06.2016, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного А. Клюєва, суддею Печерського районного суду Києва надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, який згідно даних реєстраційної служби належить йому та розташований в смт. Козин Обухівського району", - додала вона.

Сьогодні вранці повідомлялося, що до будинку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка нібито помилково із обшуком приходив спецназ. Ляшко виявився сусідом Клюєва.

Як відомо, за версією слідства, у ніч проти 30 листопада 2013 року Попов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ в місті Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки. Серед людей, причетних до розгону Євромайдану 30 листопада, називають не лише Сівковича і Коряка, але й секретаря РНБО Андрія Клюєва.