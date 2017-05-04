Луценко пообіцяв вирішити питання щодо розшуку Інтерполом українських віп-утікачів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв вирішити питання щодо розшуку екс-президента Віктора Януковича і екс-нардепів Андрія Клюєва та Олександра Онищенка по лінії Інтерполу.

Про це генпрокурор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Прихильникам Януковича і зрадофілам не варто радіти рішенню Інтерпола про зняття з розшуку Януковича, Оніщенка, Клюєва. І цю проблему ми вирішимо. Або переконаємо Печерський суд прийняти рішення у відповідності до вимог нового керівництва Інтерполу. Або отримаємо в суді вирок і оголосимо віп-утікачів у розшук для відбування покарання», – написав він.

К повідомляв УНІАН, Інтерпол зняв з розшуку Януковича, його сина Олександра та високопосадовців тодішнього режиму. В Генеральній прокуратурі заявили, що Україна оскаржить це рішення Інтерполу.