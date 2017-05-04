Рішення Інтерполу про зняття Януковича з розшуку пов’язане з недосконалістю законодавства України - Єнін

Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що рішення Інтерполу про зняття екс-президента України Віктора Януковича з міжнародного розшуку пов’язане передусім з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України.

Про це повідомила речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

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«Нещодавні рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку представників режиму Януковича пов’язані, перш за все, з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - наголосив Єнін.

Зокрема, за його словами, ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважається ухвалою про тримання підозрюваного/обвинувачуваного під вартою.

«Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу, щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук», - пояснив заступник генпрокурора.

Він зазначив, що окремі районні суди Києва відмовляються виносити ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного.

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«Водночас, зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинувачення В. Януковича у державній зраді, що розпочнеться завтра, 4 травня», - підкреслив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це буде безпрецедентний для України судовий процес.

Сьогодні стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку Януковича, його сина Олександра та високопосадовців тодішнього режиму. В Генеральній прокуратурі заявили, що Україна оскаржить це рішення Інтерполу.