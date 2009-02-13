У БЮТ є передчуття, що ПР та КПУ проголосують за кадрові чистки

Коаліція розраховує, що частина фракції Партії регіонів і Комуністичної партії України підтримають кадрові зміни в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ) сьогодні на прес-конференції.

Він відмовився назвати прізвища кандидатів, які можуть бути запропоновані до складу уряду, зазначивши, що між членами коаліції є домовленість не оприлюднювати інформацію з цього питання, тому що всі кадрові пропозиції будуть озвучені прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Є впевненість, що коли ми оголосимо кандидатури на ті пости, які будуть змінюватись, то ми знайдемо підтримку в залі, адже мова іде про зміну менеджерів у кризовий час для того, щоб посилити Кабмін», - сказав депутат.

За його словами, БЮТ очікує на підтримку цих кандидатур усіма фракціями.

При цьому В.ПИСАРЕНКО додав: «Може не буде сто відсотків голосів, але в мене є передчуття, що і частина Партії регіонів, і ті ж самі комуністи, можуть проголосувати».

«На сьогоднішній день ми не відчуваємо браку голосів», - зауважив депутат.

За його словами, на посади в уряді будуть запропоновані професіонали, яких можуть підтримати представники всіх фракцій.