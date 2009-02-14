Тимошенко забрала у Кужель одного заступника та дала іншого
18:18, 14 лютого 2009Політика
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Розпорядження - на сайті уряду
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 11 лютого № 132-р звільнив Ольгу САХНЕНКО з посади заступника голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за власним бажанням.
Разом з тим, розпорядженням від 11 лютого № 133-р Кабмін призначив Світлану СВИЩЕВУ заступником голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Тексти розпоряджень опубліковані на сайті уряду.
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