Мати Кольченка відвідала його в російській в'язниці

Мати українця Олександра Кольченка, якого незаконно засудили і утримують на території РФ, відвідала його в російській в'язниці.

Про це повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова на своїй сторінці в Facebook ввечері в п'ятницю, 5 травня.

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За її словами, у Кольченка спостерігається дефіцит ваги. "Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав – це якась додаткова кількість грам масла і молоко), йому не допомогло – все такий же худий", - уточнила правозахисник.

Тюремна адміністрація піддає жорсткій цензурі листи, які приходять на ім'я Кольченко.

Політв'язню доводиться їх "вибивати" в оперативній частині. При цьому цензори нерідко знищують частину тексту. Український консул досі не може зустрітися з Кольченко.

Довідка УНІАН. Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив їх до 20 і 10 років ув'язнена язнення відповідно. Обидва провину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила у їхній екстрадиції.