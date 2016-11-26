У Києві в день народження політв'язня Кольченка активісти безкоштовно роздавали їжу (фото)

Про це повідомляє видання «Крим.Реаліі».

«Ми розуміємо - ті, хто відправили його за грати, хочуть, щоб він якомога довше, як мінімум 10 святкувань дня народження зустрічав в колонії. Але ми зробимо все від нас можливе, щоб цього не сталося», - заявив один з організаторів акції, учасник групи «Комітет солідарності» Максим Буткевич.

В ході акції учасники безкоштовно роздавали їжу всім бажаючим. За словами активістів, вони вибрали такий формат проведення, оскільки Кольченко в Сімферополі був організатором акції «Food not bomb», яка представляє собою безкоштовну роздачу їжі бездомним.

Під час акції активісти тримали плакати з написами «Свободу кримським заручникам!», «З Днем народження, Саша», «Ти ще на свободі? Допоможи політзекам!» та інші.

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В акції взяли участь мама Олександра Лариса Кольченко, колишній фігурант справи Сенцова-Кольченко Геннадій Афанасьєв, правозахисники і громадські активісти.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олена Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку. Їх засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.