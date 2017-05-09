Порошенко назвав "паради" в Донецьку та Луганську черговим доказом військової присутності РФ на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що завтрашні «паради» в Донецьку та Луганську стануть ще одним наочним доказом російської військової присутності на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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За його словами, ще жодного разу режим припинення вогню на Донбасі не був дотриманий російською гібридною армією.

«Завтрашні «паради» в Донецьку та Луганську, хоч і матимуть оперетковий та пародійний характер, стануть ще одним наочним доказом російської військової присутності», - заявив він.