Порошенко назвав "паради" в Донецьку та Луганську черговим доказом військової присутності РФ на Донбасі
За словами президента, жодного разу режим припинення вогню на Донбасі не був дотриманий російською гібридною армією.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що завтрашні «паради» в Донецьку та Луганську стануть ще одним наочним доказом російської військової присутності на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
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За його словами, ще жодного разу режим припинення вогню на Донбасі не був дотриманий російською гібридною армією.
«Завтрашні «паради» в Донецьку та Луганську, хоч і матимуть оперетковий та пародійний характер, стануть ще одним наочним доказом російської військової присутності», - заявив він.