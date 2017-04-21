Проведення бойовиками 9 травня "військових парадів" буде порушенням Мінських угод - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг заявляє, що проведення бойовиками 9 травня «військових парадів» із залученням важкого озброєння буде порушенням Мінських угод.

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Про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу в окупованому Донецьку, коментуючи заяви ватажків "ДНР" та "ЛНР" про те, що вони планують 9 травня провести військові паради за участю техніки.

"Не перший раз ми маємо справу з цим питанням. Я можу підтвердити, що так звана "ЛНР" поінформувала нас про свій намір порушити Мінську угоду. І ми вже звітували, що це озброєння (скупчення озброєння на аеродромі на південно-східній околиці Луганська - УНІАН) порушує Мінську угоду", - сказав Хуг.

Він підкреслив, що СММ продовжуватиме і надалі у звітах заявляти, що розміщення озброєння на аеродромі на південно-східній околиці Луганська порушує Мінські угоди.

Як повідомляв УНІАН, раніше в СММ неодноразово заявляли про розміщення бойовиками "ЛНР" озброєння всупереч вимогам Мінських угод.

«Місія відзначила основні фактори ризику, що спричинюють насильство, а саме: близькість розташування сил і засобів та наявність забороненого озброєння у зоні безпеки. Слід зауважити, що з 5 квітня СММ відзначала скупчення озброєння на аеродромі на південно-східній околиці підконтрольного так званій «ЛНР» Луганська, в тому числі 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 17 гаубиць і 7 танків. 15 квітня в підконтрольних уряду районах було зафіксовано 6 РСЗВ біля Добропілля і 18 РСЗВ у Лимані, а також 17 квітня - 12 протитанкових гармат біля Сєвєродонецька», - зазначали спостерігачі у тижневому звіті 20 квітня.