Депутат-регіонал збив на смерть двох людей

16 лютого о 2 годині ночі у місті Прилуки Чернігівської області депутат Чернігівської облради від Партії регіонів Анатолій Мирошниченко, перебуваючи за кермом автомобіля Lexus, збив скутер Honda Tact, на якому їхали двоє чоловіків - 27 і 28 років.

Вони загинули на місці ДТП.

Коли на місце трагедії прибули родичі загиблих, Мирошниченка вже не було. В його приймальній повідомили, що він перебуває в лікарні, втім не уточнили, у якій саме.

Мирошниченко є також головою правління ВАТ "Прилуцький птахокомбінат".

Як вдалося з`ясувати, Lexus 2008 року випуску, яким керував депутат, йому не належить – він використовував його за дорученням.

Наразі подробиці події з`ясовуються.

ТСН