Луценко знайшов незаконну землю заступника Балоги

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про незаконне землевідведення для сім`ї співробітника Секретаріату Президента України.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив у інтерв`ю газеті «Сегодня » (17 лютого).

За його словами, існують справи про сотні гектарів у Бориспільському районі Київської області, які видано з порушеннями законодавства на підставних студентів. «Є справа про сотню гектарів довколостоличних лісів, «розпиляних» чиновниками держадміністрацій знов-таки на студентів. Просто студмістечко, а не Київщина!», - заявив міністр.

«Хоча попадаються і дорослі дядьки - ми виявили в Обухівському районі незаконне, на наш погляд, землевідведення для сім`ї пана ШЛАПАКА з Секретаріату Президента», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр уточнив, що відведення було здійснене через втручання в комп`ютерну базу даних земельних ділянок Обухівського району Київської області. За його словами, було внесено недостовірні дані про реєстрацію семи земельних ділянок загальною площею 1,5 га.