Поліція не пускає до МВС делегацію націоналістів для вручення петиції про відставку Авакова

Поліція відмовляється впустити до Міністерства внутрішных справ делегацію представників Добровольчого руху ОУН з метою вручення петиції з вимогою про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля центрального входу на територію МВС відбуваються словесні суперечки між учасниками акції та поліцейськими, втім, якихось активних дій жодна із сторін поки не вчиняє.

Для реагування на можливий негативний розвиток подій неподалік від місця проведення акції вишукувався загін поліції у повному спорядженні.

Читайте такожУ МВС показали відео з чоловіком в офісі ОУН, який з гранатомета цілився у натовп

З початку проведення акції з вимогою відставки Авакова кількість її учасників зросла приблизно до 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, націоналісти пікетують МВС з вимогою відставки Авакова та проти свавілля, яке, за їхніми словами, вчиняє проти членів організації поліція.

*** Зранку 9 травня близько 800 учасників проросійської акції йшли ходою центром міста до Алеї Слави. Під час ходи, коли учасники акції проходили повз офіс ОУН, у правоохоронців та учасників акції кидали яйця та картоплю. Після цього в ОУН заявили про розгром, вчинений поліцією 9 травня біля будівлі та в приміщенні їхнього штабу в Києві, а також про затримання 25 осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ заперечили заяви ОУН та заявили, що поліцейські не штурмували офіс ОУН, а намагалися затримати правопорушників, які вчинили протиправні дії проти учасників ходи.

Сьогодні, 11 травня, Аваков повідомив, що правоохоронці 9 травня у Києві прийняли рішення увійти у будівлю, де перебували представники Добровольчого руху ОУН, після отримання інформації про можливу наявність у приміщенні зброї.

Своєю чергою один із керівників проводу ОУН Микола Коханівський підтвердив журналістам озвучену Аваковим інформацію про те, що в офісі ОУН на вулиці Мазепи 9 травня було вилучено тубус від гранатомету. За словами Коханівського, це відстріляний тубус від гранатомету, і він, як і багато інших військових речей, знаходився в музеї організації.