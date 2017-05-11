Поліція увійшла до офісу ОУН в Києві через гранатомет у вікні - Аваков (відео)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що правоохоронці 9 травня у Києві прийняли рішення увійти у будівлю, де перебували представники Добровольчого руху ОУН, після отримання інформації про можливу наявність у приміщенні зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав на засіданні уряду.

"Деякі спекуляції були і по Києву, що нібито поліцейські штурмували безпідставно офіс однієї з радикальних організацій. На те були підстави, і ми прийняли це рішення. І вважаю, що це рішення було вірним. Ми найближчим часом опублікуємо підстави (щодо рішення)", - наголосив міністр.

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Аваков повідомив, що, в той час, коли на вулиці Мазепи збиралися учасники проросійської акції, поліцейські побачили, що біля вікна в офісі ОУН стоїть людина в камуфляжній масці і з гранатометом на плечі.

"З цього питання потрібно було прийняти рішення: що ми повинні думати: що це жарт, або приймати негайне рішення. І поліцейські прийняли - увійти в це приміщення і локалізувати проблему", - сказав міністр.

Він вказав, що в результаті правоохоронці знайшли у приміщенні порожній тубус, але не могли знати чи він порожній, чи готувався постріл.

Як повідомляв УНІАН, зранку 9 травня близько 800 учасників проросійської акції йшли ходою центром міста до Алеї Слави. Під час ходи, коли учасники акції проходили повз офіс ОУН, у правоохоронців та учасників акції кидали яйця та картоплю.

Після цього у Добровольчому русі ОУН заявили про розгром, вчинений поліцією 9 травня біля будівлі та в приміщенні їхнього штабу в Києві, а також про затримання 25 осіб.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ заперечили заяви ОУН та заявили, що поліцейські не штурмували офіс ОУН, а намагалися затримати правопорушників, які вчинили протиправні дії проти учасників ходи.