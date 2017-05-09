Постраждалих унаслідок подій біля офісу ОУН в Києві немає. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає 112 Україна.

За його словами, кілька людей були облиті фарбою, яку викидали з вікна офісу ОУН.

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Поліція кваліфікувала події біля офісу ОУН в Києві як хуліганство і зараз на місці проходять слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського накопичилося багато поліції, правоохоронці штурмом увійшли в будівлю.

Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри. Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів.