Поліція кваліфікувала події біля офісу ОУН в Києві як хуліганство

13:17, 09 травня 2017
Інциденти
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Кілька людей були облиті фарбою, яку кидали з вікна офісу ОУН.

З офісу ОУН у правоохоронців, учасників акції

Постраждалих унаслідок подій біля офісу ОУН в Києві немає. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає 112 Україна.

За його словами, кілька людей були облиті фарбою, яку викидали з вікна офісу ОУН.

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Поліція кваліфікувала події біля офісу ОУН в Києві як хуліганство і зараз на місці проходять слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського накопичилося багато поліції, правоохоронці штурмом увійшли в будівлю.

Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри. Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів.

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