У Ющенка підозрюють, що Тимошенко збирається «нагріти» пенсіонерів

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За рік кожен недоотримав 840 грн...
Не публікуючи інформацію про фактичний розмір прожиткового мінімуму, уряд намагається уникнути перегляду державних соціальних стандартів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Секретаріату Президента України з посиланням на першого заступника голови Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА.
«Усупереч вимогам Закону України «Про прожитковий мінімум», з квітня 2008 року уряд не оприлюднював інформацію про фактичний розмір прожиткового мінімуму, щоб уникнути перегляду державних соціальних стандартів і гарантій. З урахуванням суттєвого перевищення прогнозного рівня інфляції, за січень-грудень 2008 року кожен пенсіонер, який отримує мінімальну пенсію, недоотримав, за нашими розрахунками, 840 грн.», – повідомив О.ШЛАПАК.