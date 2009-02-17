У Ющенка підозрюють, що Тимошенко збирається «нагріти» пенсіонерів

Не публікуючи інформацію про фактичний розмір прожиткового мінімуму, уряд намагається уникнути перегляду державних соціальних стандартів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Секретаріату Президента України з посиланням на першого заступника голови Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА.

«Усупереч вимогам Закону України «Про прожитковий мінімум», з квітня 2008 року уряд не оприлюднював інформацію про фактичний розмір прожиткового мінімуму, щоб уникнути перегляду державних соціальних стандартів і гарантій. З урахуванням суттєвого перевищення прогнозного рівня інфляції, за січень-грудень 2008 року кожен пенсіонер, який отримує мінімальну пенсію, недоотримав, за нашими розрахунками, 840 грн.», – повідомив О.ШЛАПАК.