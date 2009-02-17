У Ющенка тлумачать рішення Конституційного Суду на свою користь

В Секретаріаті Президента стверджують, що дія розпорядження уряду про припинення угоди з «Венко» про розподіл вуглеводнів з шельфу Чорного моря не відновлена.

Про це йдеться в роз’ясненні прес-служби Президента України, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

В прес-службі Президента нагадують, що Конституційний Суд України на своєму пленарному засіданні 10 лютого 2009 року виніс Ухвалу за №6-уп/2009 про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету міністрів України «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря» від 21 травня 2008 року №740-р. Ця справа розглядалася на пленарних засіданнях Конституційним Судом України з 9 грудня 2008 року.

При цьому вони звертають особливу увагу на те, в рішенні не йдеться про відмову Президентові України у відкритті конституційного провадження, як про це повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів України. В СП нагадують, що згідно з частиною шостою статті 52 Закону України «Про Кабінет міністрів України» лише винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету міністрів України або визнання акта Кабінету міністрів України таким, що відповідає Конституції України, відновлює дію цього акта, чого не відбулося.

“З цього приводу є підстави вказати на необґрунтованість такого висновку «управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України». Вкотре джерела уряду намагаються видати бажане за дійсне, перекручуючи правові норми”, - йдеться в роз’ясненні.

Водночас, УНІАН поки не зміг отримати коментар від Конституційного Суду або фахівців конституційного права щодо правових наслідків рішення КС щодо припинення провадження у справі.