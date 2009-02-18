Тарасюк вітає реакцію МЗС на хамство Черномирдіна

Народний депутат України, колишніх міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК підтримує позицію МЗС України з приводу заяв Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧОРНОМИРДІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я повністю підтримую позицію МЗС України і вважаю, що саме МЗС повинно нагадувати дипломатичному корпусу про зобов’язання, які має дипломат, акредитований в країні», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

Він вважає заяви В.ЧОРНОМИРДІНА «дипломатичною безтактністю і хамством, яке не повинно залишатись непоміченим».

За словами Б.ТАРАСЮКА, позиція МЗС Російської Федерації з приводу заяви МЗС України є «нервовою». «Вважаю, що на це вони (в МЗС РФ – УНІАН) не мають жодних підстав», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, «в МЗС Росії та в керівних колах Росії повинні зробити висновки з цієї ситуації, попередити посла, щоб він не припускався таких безтактних висловлювань на адресу України, українського керівництва».

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередило посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест стосовно його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва.