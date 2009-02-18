Черномирдін - Україні: налякали бабу туфлями з високим каблуком

Віктор Черномирдін прокоментував можливість свого видворення з України.

"Налякали бабу туфлями з високим каблуком", - заявив російський посол і пояснив: "Мене це не хвилює, я не в тому ранзі, щоб мене лякати".

Як каже сам Черномирдін, претензії, які пред`явив йому український МЗС, зводяться до висловів з газової тематики і перегляду російського документального фільму про війну в Південній Осетії. Посол не вважає, що його дії і висловлювання якимось чином могли завдати шкоди українській державі.

Эхо Москвы