Депутатська група «Партія «Відродження» не підтримуватиме підвищення пенсійного віку для українців, якщо Уряд внесе таку пропозицію в рамках запланованої пенсійної реформи. Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Олег Кулініч, передає прес-служба партії.

Він нагадав, що 16 травня до України прибудуть представники Міжнародного валютного фонду, яким буде представлений урядовий проект закону про пенсійну реформу.

«На думку нашої депутатської групи, неприпустимо, що пенсійна реформа узгоджується урядом не в стінах парламенту, а узгоджується з міжнародними кредиторами. Ми розуміємо, що є величезний дефіцит Пенсійного фонду, є проблеми з його наповненням. Але вирішувати цю проблему потрібно не за рахунок пенсіонерів через підвищення страхового стажу та пенсійного віку! На нашу думку, потрібно виводити заробітні плати із тіні. І коли ми це зможемо зробити, тоді і Пенсійний фонд буде наповнюватися, і будуть наповнюватися бюджети всіх рівнів», - вважає Кулініч.

За словами парламентаря, для вирішення цього завдання, насамперед, потрібно створити законодавчу базу, яка дозволить бізнесу працювати легально, тим самим надасть можливість українцям отримувати гідну зарплатню та пенсії.

При цьому у прес-службі партії нагадали, що згідно з текстом Меморандуму між Україною та МВФ, пенсійна реформа має бути проведена до кінця травня 2017 року та розпочати дію з 1 січня 2018 року.