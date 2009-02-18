Ющенко відкликав подання щодо призначення голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкликав з Верховної Ради подання щодо призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Глава держави прийняв таке рішення через значну заполітизованість питання призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ, про що свідчить його розгляд на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, зазначили в прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Між тим члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на засіданні 4 лютого більшістю голосів не підтримали кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови СБУ.

Як заявив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО є гідним професіоналом, але в умовах кризи не зможе забезпечити пріоритетні державні інтереси на посаді голови Служби безпеки України.