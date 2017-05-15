У ВР зареєстрували проект постанови про позбавлення Артеменка депутатських повноважень

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка (№6445).

Текст проекту постанови розміщено на сайті парламенту.

Його авторами є члени Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України.

Проектом постанови передбачається достроково припинити повноваження народного депутата України Андрія Артеменка, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (Радикальна партія) у зв’язку з припиненням громадянства України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України запропнував парламенту достроково припинити повноваження народного депутата Артеменка.

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Відповідно до регламенту, після рішення комітету Верховна Рада може розглядати це питання навіть на завтрашньому засіданні.

Нагадаємо, 11 травня Вищий адмінсуд відкрив провадження за позовом Артеменка, в якому депутат оскаржує указ президента про позбавлення його українського громадянства.

30 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook заявив, що президент припинив громадянство України Артеменка у зв'язку з тим, що той має громадянство іншої країни – Канади, а це заборонено українським законодавством.

Раніше Радикальна партія виключила Артеменка з фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Разом з тим Артеменко запевняє, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.