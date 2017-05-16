"Київстар" розпочав підготовку до блокування санкційних російських сайтів

18:03, 16 травня 2017
Політика
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15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С». 

оператор не уточнив, коли саме має намір почати роботи з блокування російських ресурсів / фото itc.ua

Найбільший український оператор мобільного зв'язку компанія «Київстар» проводить підготовчі роботи для виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, закріпленого указом президента, про блокування санкційних російських сайтів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба оператора.

«В даний час ми вивчаємо текст указу і досліджуємо технічні можливості для його реалізації. Ми будемо діяти відповідно до законодавства», - повідомила прес-служба.

При цьому оператор не уточнив, коли має намір почати роботи з блокування російських ресурсів.

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Як повідомляв УНІАН, оператор «Укртелеком» вже почав роботи з блокування російських санкційних сайтів. Згідно з попередньою оцінкою фахівців компанії, тривалість робіт становитиме від кількох днів до тижня.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С». Доступ до російських соціальних мереж буде обмежений у зв'язку з блокуванням усіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

Відповідний указ набуде чинності не пізніше ніж 1 червня.

За оцінками голови Інтернет асоціації України Александра Федієнко, оператори не зможуть швидко заблокувати зазначені ресурси, оскільки це складна процедура, що вимагає великих фінансових витрат.

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Теги: #заборона російських соцмереж#блокування російських соцмереж