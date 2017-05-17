У ГПУ наполягають, що не оголошували підозра Бойку у справі про скраплений газ

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган запевняє, що слідчі Генпрокуратури навіть не оголошували підозру народному депутату від «Опозиційного блоку» Юрію Бойку у кримінальному провадженні щодо здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу.

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Про це Сарган написала у Facebook, коментуючи заяву депутата Сергія Лещенка та розмістивши відповідну скан-копію з доповідною запискою начальника Головного слідчого управління ГПУ від 14 вересня 2016 року.

«Просто наведу ще один доказ цинічної брехні від Лещенка. Тепер по кримінальному провадженню по скрапленому газу.

Офіційно: За інформацією Головного слідчого управління ГПУ, станом на 14 вересня 2016 року повідомлення про підозру нардепу Ю.Бойку НЕ СКЛАДАЛИСЬ та запобіжні заходи не обирались», - зазначила Сарган.

Раніше сьогодні прес-секретар заявила, що жодного подання про затримання та арешт Бойка не існувало.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, Лещенко звинуватив генпрокурора Юрія Луценка у зволіканні з підписанням подання на затримання та арешт Бойка.

Як стверджує Лещенко, розслідування кримінального провадження щодо участі Бойка у схемах зі скрапленим газом було завершено у липні 2015 року, підписано прокурором Генеральної прокуратур Адріаном Лупу та направлено на підпис тодішньому генпрокурору Віктору Шокіну для підготовки подання до парламенту про надання згоди на притягнення Бойка до кримінальної відповідальності.

Як зазначив Лещенко, Шокін це подання не вніс, і воно потім перейшло до Луценка, який лише мав підписати зазначений документ.

У листопаді 2015 року Лещенко звинувачував Шокіна у блокуванні подання на притягнення Бойка до кримінальної відповідальності. У цьому проекті подання, за словами депутата, Бойку інкримінують дії, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України, - участь у злочинній організації Курченка та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.