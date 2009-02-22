Тернопільська міськрада відкидає звинувачення губернатора

Тернопільська міська рада відкидає звинувачення губернатора Юрія ЧИЖМАРЯ у незаконності підвищення тарифів на опалення для населення.

Як пояснив кореспонденту УНІАН заступник міського голови з питань економіки Петро ГРИНЧИШИН, міськвиконком змушений був вдатися до підвищення тарифів, щоб не допустити банкрутства КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” та звільнення його працівників.

“Міська влада стала заручником діяльності органів державної влади, від яких залежить вартість газу та електрики для потреб підприємств комунальної галузі. Ціни на енергоносії зросли, а власне плата за природній газ та світло, а також система нарахування податків, становлять майже 75% в тарифі на теплопостачання”, – зауважив П.ГРИНЧИШИН.

Він додав, що тариф на централізоване теплопостачання та подачу гарячої води у Тернополі для населення востаннє змінювався в березні 2008 року. “А за цей час зросла мінімальна зарплата, з червня по грудень 2008 року включно щомісячно на 3% піднімалась вартість природного газу, з січня 2009 року зросла вартість електроенергії. За таких умов ми готові не підвищувати тарифи лише за умови, якщо обласна державна адміністрація сприятиме виділенню КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” дотації в розмірі 14 млн. грн., хоч би до показника державної дотації 2008 року. Відповідне звернення вже готуємо”, – повідомив П.ГРИНЧИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого міськвиконком Тернополя прийняв рішення про підвищення тарифів на опалення для населення з 1 березня на 22%.

20 лютого голова Тернопільської облдержадміністрації Ю.ЧИЖМАРЬ закликав прокуратуру внести протест на це рішення, оскільки міськвиконком, ухвалюючи рішення про підвищення тарифів, не звертався за експертним висновком до обласного управління економіки. Крім цього, наголосив Ю.ЧИЖМАРЬ, прийняте рішення порушує пункт 7 указу Президента України “Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні”, де йдеться про запровадження мораторію на підвищення цін на товари та послуги суб’єктів природних монополій до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні.