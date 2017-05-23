Валентин Резніченко: 2017 рік на Дніпропетровщині пройде під знаком масштабного ремонту доріг

2017 рік у Дніпропетровській області пройде під знаком масштабного ремонту доріг. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Зокрема, на сьогоднішній день активно триває капітальний ремонт трас Дніпро-Павлоград-Донецьк, Дніпро-Запоріжжя, Знаменка - Луганськ -Ізваріно, також незабаром почнеться капремонт траси Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Капітальний ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв буде виконаний за допомогою двох сучасних мобільних асфальтобетонних заводів Marini італійського виробництва.

«Компанія-підрядник уже завезла обладнання в область. Це абсолютно нові заводи високої якості. Саме для капремонту трас державного значення, які найбільш завантажені, потрібні такі сучасні заводи. Продуктивність вчетверо вища звичайного - 2 тис. тон за денну зміну проти 500 тонн від стандартного облавтодорівського. На даний момент, заводи змонтовані і запущені, один - ближче до Кривого Рогу, а другий - до Дніпра. Все вже готове, дуже скоро починаємо працювати», - зазначив Резніченко.

Раніше радник голови ОДА Юрій Голик відзначав, що італійські асфальтобетонні заводи були розмитнені на Дніпропетровській митниці. Відповідно до чинного законодавства 50% коштів від перевиконання плану митниці піде на ремонт доріг державного значення. Згідно з прогнозами, ця сума складе 250 млн гривень на рік.

Крім того, на Дніпропетровщині триває ремонт комунальних доріг, що знаходяться в населених пунктах, кошти для якого за законом виділяються з обласного бюджету. Зокрема, як повідомляло ІА «МОСТ-ДНІПРО», капітальний ремонт ведеться на комунальних дорогах у Павлоградському, Синельниківському та Солонянськомурайонах.

«У пріоритеті - соціально важливі дороги, що ведуть до лікарень, шкіл та дитсадків. Всі роботи фінансуються з обласного бюджету. Тому головне завдання, яке команда ДніпроОДА ставить перед підрядниками, - якість. У цьому році вже відремонтували шість доріг. На 16-ти роботи ще тривають», - зазначив Валентин Резниченко.

За словами Резніченка, масштабний ремонт доріг у області є одним з реальних результатів процесу децентралізації.

«Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для розвитку інфраструктури місцевих громад в нашому регіоні», - зазначив Валентин Резніченко.