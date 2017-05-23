Генпрокуратура повинна перевірити, звідки у "антикорупціонерів" мільйонні доходи - Пинзеник

Керівники організації "Центр протидії корупції", що має статус неприбуткової, виводять на користь фізосіб-підприємців мільйони гривень.

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Павло Пинзеник на брифінгу у парламенті.

Пинзеник повідомив, що до нього звернулася організація "Національні інтереси України", передавши матеріали журналістського розслідування щодо використання "Центром протидії корупції", який очолює Віталій Шабунін, 1,2 млн доларів коштів міжнародної фінансової допомоги.

"Підсумок цього розслідування зводиться до того, що попри доволі велику зарплату членів цього об’єднання додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, сам Шабунін як фізична особа-підприємець протягом 2016-2017 років отримав 1,7 млн грн, а фізична особа-підприємець Устимова з тієї самої організації протягом 2016-2017 років отримала 1,86 млн грн", - сказав він.

"Це все є очевидним порушенням законодавства України, яке регулює питання діяльності неприбуткових організацій, і як мінімум може тягнути за собою припинення статусу "Центру протидії корупції" як неприбуткової організації", - наголосив Пинзеник.

Народний депутат повідомив, що має намір направити отримані ним документи до Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби для перевірки, а також до посольств держав-членів Великої сімки, які надавали значну допомогу Україні, в тому числі – фінансове сприяння для реалізації антикорупційних програм.