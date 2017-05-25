Суд обрав запобіжний захід для екс-керівників двох податкових Києва

Печерський районний суд Києва визначив екс-начальнику ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Юрію Мостіпану запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 млн грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підозрюваний повинен внести гроші протягом 5 днів. У разі порушення підозрюваним процесуальних зобов'язань суму застави буде стягнуто державою.

Читайте такожСуд відпустив екс-голову податкової Полтавській області під заставу в 12 мільйонів

Прокурор Євген Яцино заявив, що рішенням суду не задоволений, оскільки вимагав арешту з правом застави. Юрій Мостіпан є чинним співробітником центрального офісу ГФС - начальник відділу спецперевірок.

Також, Цензор.НЕТ повідомляє, що Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання колишнього начальника Державної податкової інспекції Подільського району м. Києва Олексія Ярошенко.

Ярошенко відпустили під особисте зобов'язання. На період слідства, відповідно до законодавства, на нього також накладені процесуальні зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

Читайте такожЗусиллями Насірова: Матіос розповів про затримання податківців часів Януковича

Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.