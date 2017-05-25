Суд випустив екс-начальника Дарницької податкової Києва під заставу

Печерський районний суд Києва призначив колишньому начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екс-чиновник повинен внести гроші протягом 5 днів.

Якщо застава не буде внесена, прокуратура може звернутися в суд з приводу зміни запобіжного заходу. У разі порушення Кравченком процесуальних зобов'язань на час слідства, суму застави буде стягнуто державою.

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Юрій Кравченко - колишній начальник податкової адміністрації Дарницького району Києва. Тепер, за його словами, працює у Фонді соціального страхування.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.