Єхануров: в Україні дуже бракує генералів

У Збройних силах Україні один з найнижчих серед армій європейських країн показник кількості генералів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив глава військового відомства Ю.ЄХАНУРОВ.

“На сьогодні у Збройних Силах України 88 генералів. А в цілому по Міністерству оборони 134 генерали”, - констатував міністр оборони.

Він також повідомив, що загалом за штатним розписом у Збройних силах і Міністерстві оборони є 165 генеральських посад. “Тобто 31 генеральська посада – вакантна”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас, на його думку, генералів, які мають посади начальників кафедр та викладачів Національної академії оборони України, необхідно вивести в іншу категорію і рахувати окремо.

“В Україні один з найнижчих показників кількості генералів серед армій європейських країн”, - наголосив міністр і додав, що військове відомство буде розвіювати міфи про велику кількість генералів у ЗСУ.