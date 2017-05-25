У російському МЗС заявили, що заборона георгіївської стрічки в Україні відкладе виконання Мінських угод

У МЗС РФ вважають, що заборона в Україні георгіївської стрічки, що стала символом російського вторгнення в Крим і на Донбас, відкладе виконання Мінських угод. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

«З тою ж самою забороною поширення та виробництва георгіївської стрічки. Ви ж прекрасно розумієте, що це ніяк не вплине на те, що відбувається з РФ, але це матиме колосальний негативний вплив на внутрішні процеси в самій Україні», - сказала Захарова.

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«Це додатковий елемент розпалювання ненависті і ворожнечі, і фактор неможливості возз'єднання людей у цілому ряді регіонів. Це дасть ще більше приводів для того, щоб відкладати ще на триваліший термін виконання Мінських домовленостей», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».

Цим законом кодекс доповнено новою статтею 173, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію, носіння стрічки або її зображення.

За такі самі повторні дії передбачено накладення штрафу в розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.