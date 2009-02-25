Тимошенко вважає, що Ющенко кинув виклик дітям

Фракція БЮТ має намір ініціювати у Верховній Раді України подолання вето Президента на закон про державну підтримку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Накладення вето на закон про «Артек» - це просто сьогодні виклик не лише дітям, а всьому суспільству, тому ми наполягатимемо на тому, щоб у перший тиждень роботи Верховної Ради першим питанням було поставлено питання подолання цього вето і нормальне фінансування «Артеку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується заслухати звіт про стан справ у міжнародному дитячому центрі «Артек».

«Я хотіла б, щоб ми сьогодні почули про всі кроки, які робить уряд для того, щоб діти нормально жили і навчалися у відомій світовій здравниці «Артек», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент України заветував Закон України «Про державну підтримку і особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (№ 906–VI), ухвалений Верховною Радою 3 лютого.

На думку глави держави, ухвалений закон має ряд недоліків, які створюватимуть перешкоди в роботі зазначених дитячих установ.

Зокрема, як заявив 23 лютого перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, В.ЮЩЕНКО застосував право вето до закону про підтримку «Артеку» з метою збереження в державній власності 2,8 гектарів землі.

О.ШЛАПАК зазначив, що це вето жодним чином не заблокувало діяльність цих дитячих центрів. Президент не міг не побачити, що в законі при визначенні розміру земельних ділянок, які надані в постійне користування центру «Артек» і належать до земель державної власності і не підлягають відчуженню, не врахована земельна ділянка розміром 2,8 гектара колишнього пансіонату «Аю-Даг» (з пляжною зоною), який розташований в «Артеку» на праві господарського ведення.

«Це дозволить зберегти його в державній власності», – сказав О.ШЛАПАК. Він зазначив, що це зауваження є принциповим.

При цьому перший заступник глави Секретаріату Президента нагадав, що В.ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік», який передбачає збільшення фінансування міжнародного дитячого центру "Артек".