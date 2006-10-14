Міліція зняла з поїзда 200 учасників кримського ”десанту” на Київ

Лідер кримської організації Євразійського союзу молоді (ЄСМ) Костянтин КНИРІК стверджує, що правоохоронці зняли з поїзда частину активістів цієї організації - близько 200 чоловік, які направлялися до Києва протестувати проти проведення Маршу Української повстанської армії.

Про це К.КНИРІК повідомив кореспонденту УНІАН сьогодні пізно вночі.

Як розповів кримський лідер ЄСМ, представники СБУ ще перед від`їздом младоєвразійців до Києва робили спроби "напоумити" і умовити їх відмовитися від запланованої поїздки. "Після того, як нічого не вийшло, і активісти ЄСМ Криму взяли квитки, вже в поїзді відразу після посадки якісь люди в чорному за допомогою співробітників МВС організували огляд особистих речей і зняли з поїзда всіх активістів, у яких була знайдена символіка", - сказав К.КНИРІК. За його словами, в результаті "неправомірних дій "людей у чорному" і МВС" з поїзда було знято близько 200 активістів ЄСМ з Алушти, Бахчисараю, Сімферополя, Севастополя, Ялти, Гурзуфа і Судака.

Як повідомив лідер ЄСМ в АРК, правоохоронці намагалися зняти з поїзда і його, проте "дана операція була провалена". К.КНИРІКА намагалися зняти за займаним згідно з квитком місцем у поїзді, а не за паспортом. Проте до цього кримський керівник Євразійського союзу молоді помінявся місцями в поїзді з іншим активістом молодіжної організації.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що 14 жовтня до Києва прибудуть представники молодіжних радикальних організацій, зокрема, приїжджають представники Євразійського союзу молоді, підтягається "Прорив", з другого боку - УНСО і партія "Свобода". За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у лавах цих сил є достатньо "гарячих голів", тому МВС відстежує інформацію про їх прибуття до Києва.

15 жовтня минулого року під час проведення такого заходу ліві і радикальні сили влаштували бійку з представниками правих політичних організацій і фактично зірвали Марш УПА Хрещатиком.