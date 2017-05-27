"Справжній друг України": Порошенко прокоментував смерть Бжезінського

Президент Петро Порошенко назвав справжнім другом України американського політолога Збігнєва Бжезінського.

«Сумна новина: пішов з життя Збігнєв Бжезінський - гросмейстер міжнародної політики, легенда, епоха. Справжній друг України. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!», - написав Порошенко у Twitter.

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Як повідомлялося, у США на 90-му році життя помер відомий політолог, соціолог і державний діяч польського походження Збігнєв Бжезінський.

У період з 1966 по 1968 рік він входив до Ради з планування політики Державного департаменту США, з 1977 по 1981 рік працював радником з національної безпеки президента США Джиммі Картера.

У 1981 році Бжезінського нагородили президентською медаллю Свободи - однієї з двох вищих нагород для цивільних осіб в США.