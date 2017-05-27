Помер радник колишнього президента США Бжезінський

Американський політолог, соціолог і державний діяч, колишній радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєв Бжезінський помер сьогодні на 90-му році життя.

Про це повідомила його донька Міка Бжезінська у Instagram.

«Мій батько мирно помер сьогодні. Він був відомий своїм друзям, як Збіг, своїм онукам, як Шеф, а його дружині, як найміцніше кохання всього її життя. Я просто знала, що він самий надихаючий, люблячий і відданий батько, який тільки може мати дівчина. Я люблю тебе тато», – написала Міка.

За офіційною біографією, Збігнєв Бжезінський народився в Варшаві в 1928 році в родині дипломата. З 1966 до 1968 р. він був членом Ради політичного планування Державного департаменту США. На час президентської кампанії 1968 р. Бжезінський був головою Спеціальної комісії Губерта Г. Гемфрі.

З 1973 до 1976 р. брав участь у заснуванні Тристоронньої комісії разом з Девідом Рокфеллером і став її директором. Членом Тристоронньої комісії був і майбутній президент Джиммі Картер. Коли він проголосив висування своєї кандидатури на пост президента 1976 р., Бжезинський, який критикував зовнішню політику Ніксона — Кіссінджера, став його головним радником з питань зовнішньої політики. Після перемоги 1976 р. Картер призначив Бжезінського державним радником з безпеки.

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З 1977 до 1981 р. Бжезінський працював державним радником з безпеки при президенті США. 1981 р. його було відзначено президентською Медаллю Свободи «за його роль у нормалізації відносин США з Китаєм та за його внесок у справу захисту прав людини та державну політику безпеки США».

1985 р. при адміністрації Рональда Рейгана Бжезінський працював членом Комісії з хімічних озброєнь при президенті США. З 1987 до 1988 р. працював у Комітеті комплексної довгострокової стратегії Міністерства оборони, був членом Ради національної безпеки. З 1987 до 1989 р. також працював у Президентській Раді зовнішньої розвідки (президентська комісія з нагляду за розвідницькими службами США).

Під час президентської кампанії 1988 р. Бжезінський був співголовою Консультативної групи з національної безпеки в команді Дж. Г. В. Буша. Був професором зовнішньої політики США у Вищій школі міжнародних досліджень ім. Пола Нітце Університету Джонса Гопкінса та співголовував в Американському комітеті за мир в Чечні.

У жовтні 2014 в інтерв'ю одному з українських телеканалів він оптимістично оцінив європейське майбутнє України, відзначивши дух і рішучість українців у протидії зазіханням Росії. Він зазначив, що українці не лише заслуговують бути в Європі, вони вже є європейцями і доб'ються свого, за умови, що здолають корупцію, яка деморалізує державу, суспільство і навіть збройні сили. Росія змушена буде змиритись і також пройти шлях очищення, інакше її очікує доля «задвірків Китаю».