Росія відправляє призовників із Криму на військову службу за межі півострова

Групу призовників «Весна-2017» із анексованого Росією Криму вперше відправлять служити за межі півострова, пишуть Крим.Реалії, посилаючись на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

«У четвер, 25 травня, відбудеться перша відправка призовників із Севастопольського військового комісаріату для проходження служби за межами Автономної республіки Крим і Севастополя», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що під час весняного призову до російської армії служити в Росію планувалось близько 2 десятків кримчан. У січні 2017 року у підконтрольній Кремлю адміністрації Криму повідомили, що за 2015-2016 роки у російській армії служило понад 4 тисячі жителів півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низки економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».