Кияни принесли Черновецькому назад його гречку

Близько 500 жителів Києва зібралися під будівлею КМДА для участі в акції протесту проти дій столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори БЮТ, Партії регіонів, СПУ, Блоку Литвина, а також громадських організацій - Українська спілка ветеранів Афганістану, «Молодь проти корупції», «Студентський патруль Києва «СПеКа», Національний форум профспілок України.

Велика частина людей представляє Київську міську профспілку працівників охорони здоров’я.

На сходах перед центральним входом до мерії встановлено фігуру, що зображає мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до якої складено пакети з гречкою. Як пояснюють учасники акції, це «улюблені бабусі» повертають меру його «подарунки».

Біля мерії також встановлено плакати: «Бюджет для киян, а не для кишені Черновецького», «Президент – гарант Конституції чи «криша» Черновецького?», «Прокуратура на боці закону чи клану Черновецького?». Тут також встановлено намет з прикріпленими до нього гаслами: «За фахову владу!», «Черновецького геть!». Працює польова кухня.

Учасники мітингу закликають киян приєднуватися до акції протесту і врятувати Київ.

Учасники акції скандують: «Такій владі – ні!» і «Ганьба!».

Вони мають намір стояти біля мерії доти, поки усі їхні вимоги до влади Києва не будуть задоволені. Вони також обіцяють, що якщо вирішення цих питань буде затягуватись, то з кожним днем страйкарів ставатиме все більше і більше. Усім бажаючим приєднатися до акції видають стрічки з написами «Я проти Черновецького».