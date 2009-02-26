Кріль знайшов підставу для справи проти Тимошенко

Лідер партії «Єдиний центр» Ігор КРІЛЬ звинувачує прем’єр-міністра Юлію Тимошенко у сприянні банкрутству компанії «Нафтогаз України» і передачі його активів російському «Газпрому».

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Коли наприкінці січня прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО примусила «Нафтогаз» покрити дефіцит бюджету, сплативши податки наперед, - вона не лише латала дірки в кошторисі країни. Цим фактично було продовжено процес доведення «Нафтогазу» до банкрутства з подальшим переданням його активів російському газовому монополісту. Сьогоднішня заява «Газпрому» є черговим підтвердженням цього», - заявив І.КРІЛЬ.

Політик зазначив, що запланованому банкрутству «Нафтогазу» сприяє підписана угода про постачання газу з Росії. «У цій сумнозвісній угоді багато підводних каменів. Наприклад, українська сторона не може переглядати кількість закупленого газу частіше одного разу на рік. Тобто, у нас скорочується споживання, а ми й надалі будемо змушені купувати дорогий газ. Таке ноу-хау ТИМОШЕНКО робить Україну фінансовим донором «Газпрому», а оскільки в державі грошей немає – просто заганяє її у боргову кабалу», - наголосив І.КРІЛЬ.

«Я розумію, що у нашого прем’єра склалися дуже теплі стосунки з керівництвом Росії, – зазначив лідер «Єдиного центру». – Вона навіть промовчала, коли Україну на весь світ називали «злодійкою, яка краде газ». Але рятувати своїх закордонних друзів за рахунок власного народу – це злочин. Вже лише це є підставою не тільки для відставки, але й для повномасштабного розслідування газових «інновацій» ТИМОШЕНКО та усього складу паливно-енергетичного блоку уряду».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, деякі ЗМІ повідомили, що ВАТ «Газпром» (Росія) може знову скоротити постачання газу в Україну, якщо до 8 березня НАК "Нафтогаз України" не розрахується за спожитий у лютому газ. Таке рішення рада директорів "Газпрому" ухвалила у вівторок, заслухавши інформацію про стан розрахунків за природний газ з боку України і стратегії у відносинах із "Нафтогазом".

Начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що компанія поки не одержувала від "Газпрому" повідомлень про можливе скорочення постачань газу. "Ми розраховуємо, що нам все-таки вдасться акумулювати потрібну суму грошей до 7 березня і розрахуватися", - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

25 лютого перший заступник голови НБУ, виконуючий обов`язки голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ, на рахунках НАК «Нафтогаз України» вже закумульовано 400 млн. дол., які необхідні компанії для проведення розрахунків за імпортований у лютому газ. «Нафтогаз» у п`ятницю може їх переказати, кошти на рахунках є», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

У прес-службі Кабінету міністрів рішення "Газпрому" коментувати відмовилися.

Минулого тижня "Нафтогаз" повідомив "Газпром" про можливе погіршення розрахунків через зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики у розмірі 552 млн. дол.

Згідно з контрактом від 19 січня "Нафтогаз" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачанням. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Усього в 2009 році НАК має заплатити 14,4 млрд. дол., з яких 360-450 млн. дол., – за лютий.