Тимошенко: Нацбанк створює додаткові проблеми селу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що робота уряду з Національним банком України щодо пролонгації кредитів для аграріїв не дала очікуваних результатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з аграріями, присвяченій проведенню весняно-польових робіт.

“Робота, яка була побудована за останні місяці – січень і лютий, - говорить про те, що ефективності ця робота не дала”, - заявила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд домовлявся з Нацбанком про те, що НБУ разом із комерційними банками шляхом підтримки банківської системи забезпечить пролонгацію кредитів для аграріїв.

Проте на сьогодні з потребуючих пролонгації кредитів на суму 3 млрд. 852 млн. грн. продовжені кредити лише на 1 млрд. 489 млн. грн.

“По суті, недофінансування аграрного сектору лише з пролонгації кредитів становить 2,3 млрд. грн. Це кошти, які не надійшли в аграрний сектор через те, що не проводилася стратегія Національним банком і комерційними банками щодо пролонгації кредитів”, - заявила вона.

Разом із тим Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в деяких випадках при пролонгації кредитів банки вживали неприпустимі заходи.

“По-перше, вимагають ще додаткових застав, яких у аграріїв для пролонгації кредитів немає, по-друге, піднімають відсотки за кредитами до таких масштабів, які перевищують 30, а іноді й 35% річних, що робить аграрний бізнес планово збитковим”, - заявила прем`єр-міністр.

Таким чином, зазначила вона, факт непродовження кредитів створює додаткові проблеми в роботі аграрного сектору.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що банки одержуватимуть рефінансування НБУ за умови пролонгації кредитів для агропромислового комплексу. Прем`єр-міністр уточнила, що на сьогодні агропромисловий комплекс обслуговують 92 комерційні банки. За її словами, на даний час для агропромислових підприємств банки пролонгували до жовтня 2009 року кредити на загальну суму 1 млрд. грн., тоді як 3,2 млрд. грн. кредитів ще не продовжені.

24 лютого перший заступник голови Нацбанку України Анатолій ШАПОВАЛОВ на нараді прем`єр-міністра з головами обласних рад заявив, що Національний банк України не надаватиме фінансову допомогу комерційним банкам, які некоректно ставляться до пролонгації кредитів аграріям.

А.ШАПОВАЛОВ зазначив, що на сьогодні кредити аграріям продовжують 185 банків, два з них – державні. Проте відомі факти, коли банки для пролонгації кредитів пропонують підвищити процентні ставки за ними.

У 2008 році підприємства агропромислового комплексу залучили в 1,5 разу більше кредитів, ніж у 2007 році – 17 млрд. 292 млн. грн. Із загального обсягу залучених кредитів короткострокові становили 8,215 млрд. грн., середньострокові – 6,068 млрд. грн. і довгострокові – 3,009 млрд. грн. З них пільгові кредити – 11 млрд. 766 млн. грн., зокрема, короткострокові – 6,056 млрд. грн., середньострокові – 4,125 млрд. грн. і довгострокові – 1,583 млрд. грн.

У той же час, у 2008 році обслуговувалося 6,272 млрд. грн. перехідних кредитів.