"Ти переді мною плазував": Саакашвілі у відповідь на критику назвав чиновника "підлабузником" (відео)

Колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі влаштував словесну перепалку з головою Кілійської районної ради Павлом Бойченком через ремонт дороги у Вилковому.

Відео було опубліковано на сторінці Саакашвілі в Facebook.

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Бойченко заявив, що Саакашвілі на своїй посаді за півтора року не поклав жодного квадратного метра асфальту на вказаній дорозі, на що екс-губернатор гостро відреагував.

"Ти брешеш. Хто тебе прислав? Ти підлабузник! Ти переді мною плазував, ти повзав у мене, ти мої ноги лизав. Ти дякував, тобі не соромно?" - відповів Саакашвілі.

Він додав, що дорога у Вилковому насправді готова лише частково.