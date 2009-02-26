Ахметов зібрав форум у Вашингтоні

Україна здатна витримати фінансову кризу. Причин для дефолту немає. Про це заявив відомий економіст, старший співробітник Інституту світової економіки Андерс АСЛУНД під час форуму у Вашингтоні, організованого Фондом «Ефективне управління» і газетою The Hill.

Як сказано в релізі Фонду "Ефективне управління", переданому УНІАН, А.АСЛУНД зазначив, що для виходу з кризи Україні необхідно прискорити економічні реформи, зокрема, в енергетичному секторі. А.АСЛУНД також підкреслив необхідність збереження Україною співпраці з Міжнародним валютним фондом.

На його думку, реалізація програми МВФ дасть змогу Україні отримати й інші можливості для фінансової допомоги, зокрема з боку США і Євросоюзу.

Як повідомляється в прес-релізі, сенатор Джек РІД у своєму виступі заявив про важливість збереження міцних відносин між США і Україною. «Україна і США поділяють одне спільне завдання – побудувати і підтримувати сильну демократію, - заявив Д.РІД. - Крім того, необхідно, щоб США і європейські країни, включаючи Україну, працювали разом і активно прагнули стабілізувати ситуацію на ринках і забезпечити економічне зростання в усьому світі».

Довідка УНІАН. Фонд «Ефективне управління» був створений за ініціативою Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Ця організація покликана сприяти досягненню суспільно-політичного консенсусу по основних напрямках реалізації програм економічних перетворень.

Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, куди входять відомі громадські і політичні діячі різних країн. Серед них колишній прем`єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛЛ, колишній сенатор США Лінкольн ЧАФІ, колишній президент національного банку Угорщини Джорджі ШУРАНІ, керуючий директор українського офісу міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley Ігор МІТЮКОВ. Міжнародна консультаційна рада бере участь у формуванні стратегії фонду, допомагає вибирати пріоритетні проекти, а також представляє організацію в Україні і за кордоном.

The Hill – це газета для членів Конгресу і політологів. Вона є джерелом інформації для 100 сенаторів, 435 членів палати представників, 40 000 чоловік, що підтримують функціонування Конгресу, і десятків тисяч впливових людей, робота яких забезпечує бізнес-можливості у Вашингтоні.