"Доки Москва не згорить, ми нічого не закінчимо": Омелян розкритикував політику РФ

Україна не може відновлювати пасажирські та вантажні перевезення з Росією, доки вона не поверне всі захоплені території. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю журналу "Країна".

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"Доки ці території окуповані, ми не можемо вживати ніяких заходів для відновлення ні пасажирського, ні вантажного сполучення. Війна не зупиняється ні на день, незважаючи на всі запевнення з російської сторони. Я прихильник того, що доки Москва не згорить, ми нічого не закінчимо", - наголосив він.

За словами Омеляна, проблема не в окупованих територіях, а в тому, що це традиційна політика російського уряду.

"Навіть якщо загроза буде знівельована, через 10-20 років знову постане та сама проблема. Бо це - ментальність російської нації", - переконаний міністр інфраструктури.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав повернення Кубані, Криму та східних регіонів умовою відновлення авіасполучення між Україною і РФ.