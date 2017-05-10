Омелян: Україна відновить авіасполучення з РФ тільки після повернення Кубані

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав повернення Кубані, Криму та східних регіонів умовою відновлення авіасполучення між Україною і РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання про те, чи є якісь зрушення в плані відновлення авіасполучення між Україною і Росією Володимир Омелян заявив: "Я думаю, що ми відновимо авіасполучення з Росією тільки після повернення Криму, сходу України і, сподіваюся, Кубані та інших українських територій, які були захоплені Росією в свій час".

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Також він заявив, що Мінінфраструктури та Державіаслужба зі свого боку зробили все можливе для того, щоб стягнути штрафи з російських авіакомпаній за польоти у анексований Крим.

"Всі суди, які можна було виграти, що ми виграли. Далі це компетенція Мін'юсту - подати загальний позов від України до держави-агресора Росії", - сказав Омелян.

Також голова Мінінфраструктури зазначив, що "поки що немає достатньо чітких результатів, щоб говорити про якусь перемогу" в питанні введення санкцій щодо російських авіакомпаній за польоти в анексований Крим за допомогою Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2015 року Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній. Заборона почала діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальної заходи» ввела з 25 жовтня заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації.

Також, з 26 листопада 2015 року вступила в дію введена Кабінетом міністрів України в рамках реалізації санкцій проти країни-агресора заборона на здійснення транзитних польотів для всіх російських авіакомпаній через територію України.